Что на самом деле означал титул хасеки: вы удивитесь, но его давали мужчинам

После премьеры сериала «Великолепный век» появилось много предположений о событиях прошлого в Османской империи. Но на самом деле не всегда факты, показанные в сериях, имели под собой достоверную основу. Например, утверждение о том, что Хюррем стала первой обладательницей титула хасеки, в корне неверно.

Это заблуждение пошло из книги Лесли Пирс «Императорский гарем». По данным автора, таким высоким статусом султан наградил любимую наложницу, чтобы выделить ее из гарема. Однако писательница не удосужилась свериться с историческим данными. Оказалось, что титул существовал еще задолго до появления Хюррем на свет. И первоначально хасеки-ага называли янычар, которые сопровождали султанов в военных походах.

А когда на престол взошел Баязид, так начали именовать и наложниц. Высокий статус присваивался лишь тем девушкам, которые рожали султанам сыновей. То есть титул хасеки могла носить не только Хюррем, но и Махидевран и даже Назенин.