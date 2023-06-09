Что на самом деле кавказцы думают о русских женщинах: вы будете в ужасе

Смешение культур, территорий, обычаев и просто богатство планеты Земля давно привело к тому, что мужчины и женщины разных рас, национальностей и даже религий прекрасно ладят, уживаются, влюбляются и продолжают род.

Кавказские мужчины, например, с завидной частотой покоряют сердца русских женщин. Однако, хоть россиянки и умницы, и красавицы, но в большинстве своем кавказцы останавливают внимание все же на землячках. И вот почему.

По общему мнению парней с Кавказа, которое собрал в опросе портал Woman, восточные девушки созданы для быта, семьи и хранения очага. Русские же далеко не всегда проявляют себя на этом поприще. Еще одного респондента «тянет к корням», поэтому он просто не смог представить себя не только с русской, но и с девушкой любой другой национальности.

Третий опрошенный молодой человек выразил отличное от «коллег» мнение. Он рассказал, что уже четыре года счастливо женат на русской девушке, она приняла его культуру, ислам и является отличной хозяйкой и хранительницей очага.