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Что на самом деле говорил Алан Рикман о «Гарри Поттере»: пророчество не сбылось

29 сентября 2022 18:00
Что на самом деле говорил Алан Рикман о «Гарри Поттере»: пророчество не сбылось

Актер не сразу разглядел талант своего коллеги.

Алан Рикман после своей смерти оставил дневниковые записи, в которых на протяжении десяти лет рассказывал о съемках фильмов о Гарри Поттере. Актер засветился в роли профессора Северуса Снейпа, который долгое время казался отрицательным персонажем, но на деле оказался положительным героем в истории о мальчике, который выжил.

Фрагменты из записей знаменитости были опубликованы изданием The Guardian. Особое место в них уделено первой встрече с актером, который и воплотил Поттера, Дэниэлом Рэдклиффом.

Звезды увиделись 2 мая 2003 года, тогда исполнитель роли Гарри не произвел на Рикмана сильного впечатления. В своем дневнике он даже оставил пророчество, в котором говорит о том, что Рэдклифф не годится на звание настоящего актера. По его мнению, в будущем из Дэниэла мог получиться отличный режиссер или продюсер.

Впрочем, время показало, что Рикман ошибся. Ни режиссером, ни продюсером Рэдклифф так и не стал, зато блестяще справился со своей задачей на съемочной площадке в качестве актера.

Фото: Globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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