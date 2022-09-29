Что на самом деле говорил Алан Рикман о «Гарри Поттере»: пророчество не сбылось

Алан Рикман после своей смерти оставил дневниковые записи, в которых на протяжении десяти лет рассказывал о съемках фильмов о Гарри Поттере. Актер засветился в роли профессора Северуса Снейпа, который долгое время казался отрицательным персонажем, но на деле оказался положительным героем в истории о мальчике, который выжил.

Фрагменты из записей знаменитости были опубликованы изданием The Guardian . Особое место в них уделено первой встрече с актером, который и воплотил Поттера, Дэниэлом Рэдклиффом.

Звезды увиделись 2 мая 2003 года, тогда исполнитель роли Гарри не произвел на Рикмана сильного впечатления. В своем дневнике он даже оставил пророчество, в котором говорит о том, что Рэдклифф не годится на звание настоящего актера. По его мнению, в будущем из Дэниэла мог получиться отличный режиссер или продюсер.

Впрочем, время показало, что Рикман ошибся. Ни режиссером, ни продюсером Рэдклифф так и не стал, зато блестяще справился со своей задачей на съемочной площадке в качестве актера.