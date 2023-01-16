Что на самом деле думают мужчины об Анджелине Джоли: правда повергнет в шок

Анджелина Джоли считается главным секс-символом Голливуда. Именно ее многие называют самой красивой женщиной на планете, и, стоит признать, достоинств у актрисы действительно немало.

Звезда экрана всегда могла похвастаться пухлыми губами, большими и выразительными глазами, длинными ногами и стройной фигурой. Большинство представительниц прекрасного пола готовы продать душу дьяволу, чтобы хоть немного походить на бывшую супругу Брэда Питта. Между тем оказалось, что поклонниц Джоли ждет шокирующая правда.

Внешность артистки нравится женщинам, но не мужчинам. Портал Voice собрал несколько мужских комментариев относительно Джоли: восторженных среди них практически нет.

Мужчины считают звезду экрана слишком худой, «угловатой», «сухой и некрасивой». Кроме того, их смущает «недосягаемость» актрисы, которая в молодости была «еще ничего», но с возрастом «становится все более непривлекательной».

Другие признают, что Джоли не лишена красоты, другое дело, что она скорее отталкивает, а не привлекает. «Я ее считаю неприятно красивой», — подытожил один из мужчин.