Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств

Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств

1 сентября 2025 07:00
Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств

Список не так уж и велик.

Для сериала, где у каждого персонажа над головой вечно висел топор, найти эпизоды без смертей — почти как оседлать дракона без крови Таргариена — нереально. Но такие серии есть.

Из 73 эпизодов «Игры престолов» всего четыре сумели сохранить жизни абсолютно всем героям, как на экране, так и за кадром.

1 сезон, 3 серия — «Лорд Сноу»

После бурного старта шоу, где головы летели едва ли не пачками, третья серия стала редким островком спокойствия. Джон Сноу учится держать меч в Чёрном замке, в Королевской Гавани ещё кипят интриги, но никто не умирает.

Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств

Даже угроза Неду Старку от Петира Бейлиша не перерастает в реальную схватку. Это пауза перед бурей — буквально за пару серий начнётся Война пяти королей.

3 сезон, 7 серия — «Медведь и прекрасная дева»

На дворе разгар войны, но крови здесь нет. Джон Сноу с Игритт идут к Чёрному замку, Дейенерис подбирается к Юнкаю, а в кульминации серии Бриенну Тарт бросают на арену к медведю.

Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств

Казалось, всё — конец героине, но Джейме Ланнистер вырывает её из лап хищника. Спокойствие объясняется просто: авторам нужен был контраст перед «Красной свадьбой» — самой жестокой серией сезона, в которой убили пару сотен.

6 сезон, 6 серия — «Кровь моей крови»

Впервые за три сезона зрителям дают передышку. Ни одного трупа, даже Белые Ходоки отступают в тень. Мы видим возвращение Бенджена Старка, спасшего Брана, и долгожданную встречу Сэма с семьёй.

Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств

Единственная смерть — только в воспоминании о падении Безумного короля, и то много лет назад. Спокойствие, как всегда, перед бурей: впереди грандиозные битвы и самые высокооценённые серии шоу.

8 сезон, 2 серия — «Рыцарь Семи Королевств»

Редкий момент тишины перед адом. Серия почти целиком разговорная: Бриенна становится рыцарем, Подрик трогательно поёт, Джендри и Арья закрывают давнюю личную линию.

Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств

Винтерфелл замирает в ожидании штурма армии мертвецов. Уже в следующей серии сценаристы компенсируют всё — смертей и трупов (в том числе и оживших) в кадре будет столько, что многие зрители до сих пор не простили авторов.

Всего четыре эпизода за восемь сезонов без смертей — и это тоже часть гениальности «Игры престолов». Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было Помните легендарный бой Оберина и Горы? В новом спин-оффе «Игры престолов» покажут бойню еще круче — такого эпика во франшизе еще не было Читать дальше 1 сентября 2025
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру «Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру Читать дальше 29 августа 2025
Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться Свадьба Полишинеля: спойлер к самой кошмарной сцене «Игры престолов» Мартин годами прятал на виду — у россиян не было шансов догадаться Читать дальше 29 августа 2025
Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас Актриса из «Игры престолов» дала совет молодому актерскому составу нового «Гарри Поттера» — им пора бы воспользоваться уже сейчас Читать дальше 28 августа 2025
Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Попросили ИИ найти замену «Ментовским войнам»: за минуту назвал хит от HBO, британскую драму и сомнительное французское аниме Читать дальше 1 сентября 2025
Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду Поймут только евреи: самую хитрую провокацию Ланды Тарантино в «Бесславных ублюдках» прятал у всех не виду Читать дальше 1 сентября 2025
Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Ремейк «Богомола», драма в духе «Императрицы Ки» и триллер про дипфейки: 5 дорам, которые выходят в сентябре — и уже врываются в топы Читать дальше 1 сентября 2025
Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Гонщики посмотрели нашумевший «F1» с Питтом от Apple: нашли вагон и маленькую тележку бестолковых ляпов Читать дальше 1 сентября 2025
Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Мечтаете посмотреть «Доктор Стоун», но путаетесь в порядке? Полная хронология и гайд по просмотру уже здесь Читать дальше 1 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше