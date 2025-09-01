Что мы говорим богу смерти? Не сегодня: в каких сериях «Игры престолов» обошлось без жестоких убийств

Список не так уж и велик.

Для сериала, где у каждого персонажа над головой вечно висел топор, найти эпизоды без смертей — почти как оседлать дракона без крови Таргариена — нереально. Но такие серии есть.

Из 73 эпизодов «Игры престолов» всего четыре сумели сохранить жизни абсолютно всем героям, как на экране, так и за кадром.

1 сезон, 3 серия — «Лорд Сноу»

После бурного старта шоу, где головы летели едва ли не пачками, третья серия стала редким островком спокойствия. Джон Сноу учится держать меч в Чёрном замке, в Королевской Гавани ещё кипят интриги, но никто не умирает.

Даже угроза Неду Старку от Петира Бейлиша не перерастает в реальную схватку. Это пауза перед бурей — буквально за пару серий начнётся Война пяти королей.

3 сезон, 7 серия — «Медведь и прекрасная дева»

На дворе разгар войны, но крови здесь нет. Джон Сноу с Игритт идут к Чёрному замку, Дейенерис подбирается к Юнкаю, а в кульминации серии Бриенну Тарт бросают на арену к медведю.

Казалось, всё — конец героине, но Джейме Ланнистер вырывает её из лап хищника. Спокойствие объясняется просто: авторам нужен был контраст перед «Красной свадьбой» — самой жестокой серией сезона, в которой убили пару сотен.

6 сезон, 6 серия — «Кровь моей крови»

Впервые за три сезона зрителям дают передышку. Ни одного трупа, даже Белые Ходоки отступают в тень. Мы видим возвращение Бенджена Старка, спасшего Брана, и долгожданную встречу Сэма с семьёй.

Единственная смерть — только в воспоминании о падении Безумного короля, и то много лет назад. Спокойствие, как всегда, перед бурей: впереди грандиозные битвы и самые высокооценённые серии шоу.

8 сезон, 2 серия — «Рыцарь Семи Королевств»

Редкий момент тишины перед адом. Серия почти целиком разговорная: Бриенна становится рыцарем, Подрик трогательно поёт, Джендри и Арья закрывают давнюю личную линию.

Винтерфелл замирает в ожидании штурма армии мертвецов. Уже в следующей серии сценаристы компенсируют всё — смертей и трупов (в том числе и оживших) в кадре будет столько, что многие зрители до сих пор не простили авторов.

Всего четыре эпизода за восемь сезонов без смертей — и это тоже часть гениальности «Игры престолов». Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно.