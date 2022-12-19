Что муж в ней нашел? Ахнете, увидев Екатерину Стриженову до смены фамилии (фото)

Чета Стриженовых уже много лет считается одной из самых ярких в отечественном шоу-бизнесе. Они вместе уже больше 30 лет, и в этом браке у них родилось двое детей, а сегодня пара уже воспитывает внука.

История этой удивительной любви началась еще в подростковом возрасте, когда будущим звездам исполнилось по 14 лет. Они играли в фильме «Лидер»: Александру досталась главная роль, ведь он был сыном самого Олега Стриженова. По сюжету герой влюбляется в хорошую девочку Таню, роль которой досталась Екатерине Токмань, в будущем Стриженовой. Красавица покорила Александра своей неприступностью, и в итоге он добился от нее взаимности. Через три года состоялась свадьба, как только оба достигли совершеннолетия.

Глядя на фото юной Екатерины, в ней невозможно узнать нынешнюю роскошную Стриженову. Она была намного проще, а черты лица нельзя было назвать изысканными. Но, несмотря на средние внешние данные, ей удалось покорить юного Стриженова и стать частью его знаменитой семьи.