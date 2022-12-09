Что Меньшов в ней нашел? Ахнете, увидев Веру Алентову до смены фамилии (фото)

Брак Веры Алентовой и Владимира Меньшова можно по праву считать образцовым. Они были вместе 59 лет: прославленный режиссер не дожил до бриллиантовой свадьбы всего один год.

Будущие артисты познакомились, когда учились во МХАТе. Роман развивался стремительно, и уже после первого свидания Меньшов сделал возлюбленной предложение. Глядя на фото молодой Алентовой, которая тогда носила фамилию Быкова, можно объяснить пылкие чувства режиссера. Она была настоящей красавицей, а длинные роскошные волосы актрисы придавали ей особый шарм.

Молодые сыграли скоромную студенческую свадьбу и стали жить вместе. Меньшов и Алентова не сразу добились славы и признания, на долю их пары выпали серьезные ссоры и расставания. Однажды накопившиеся за годы совместной жизни обиды привели к решению разойтись. Супруги провели в разлуке три года, но, как ни странно, этим укрепили свои отношения. Звезды советского кино сошлись снова и с тех пор никогда не расставались.

После выхода легендарного фильма «Москва слезам не верит» Меньшова и Алентову ждал оглушительный успех и мировая слава. Они прожили вместе до самой смерти режиссера, ушедшего в 2021 году после болезни.