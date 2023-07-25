Что Макс Корнеев с собой сотворил? Фото звезды «Интернов» разочаровало фанатов

Илья Шидловский впервые появился в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей». Но известность ему принесло только появление в ситкоме «Интерны». В нем Шидловский исполнил одну из главных ролей, интерна Максима Корнеева.

Персонаж, которого воплотил на экране молодой актер, совсем не похож на него в жизни. Хитрый и амбициозный Максим Корнеев попадает в команду благодаря своей изобретательности, сам же Илья предпочитает всего добиваться благодаря таланту и упорному труду.

Сегодня артист продолжает трудиться в кино, но мечтает о карьере театрального режиссера. Он уже подготовил дебютную пьесу под названием «Пять историй любви». Также Шидловский пробует себя в качестве режиссера короткометражек и сценариста.

Недавно Илья выложил в социальные сети фото, на котором преобразился до неузнаваемости. На голове блондина с короткой стрижкой красовались пышные рыжие кудри. Поклонники были в шоке, пока не поняли, что артист просто изменил свою внешность при помощи фотошопа.