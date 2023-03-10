Что красавец в ней нашел? Обомлеете, увидев мужа мачехи из «Морозко» (фото)

Мачеха из киносказки «Морозко» считается одной из самых ярких ролей Веры Алтайской. Она появлялась и в других картинах Александра Роу, но каждый ее образ был характерным и запоминающимся. Однако судьба самой актрисы сложилась совсем не сказочно.

Алтайская была злодейкой не только в фильмах, но и в жизни. Она славилась своим острым языком, несдержанным характером и едким чувством юмора. Именно поэтому Вере доставались только отрицательные роли, за которые она получила неофициальное звание «главная кикимора советского кино».

Впрочем, специфическая внешность и трудный характер не помешали Алтайской покорить сердце красавчика Алексея Консовского. Он известен большинству зрителей по роли Принца в бессмертной сказке «Золушка». Поклонницы артиста недоумевали, глядя на эту пару: что такой привлекательный актер нашел в этой «ведьме»?

Но их счастье было недолгим. Из-за дурной репутации Алтайскую перестали приглашать в кино. Это сильно надломило актрису, которая стала все чаще топить свое горе в алкоголе. Консовский не выдержал постоянных запоев супруги и ушел от нее вместе с их дочерью Светой. Алтайская так и не смогла избавиться от пагубного пристрастия. Она скончалась в 59 лет после длительной болезни.