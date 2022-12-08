Что Караченцов в ней нашел? Спорим, вы забыли, как выглядела Поргина в юности (фото)

Встреча Николая Караченцова и Людмилы Поргиной навсегда изменила жизнь обоих. Эта одна из самых ярких пар отечественного кинематографа, история любви которой полна драмы. К тому же закончилась она, по мнению многих, довольно некрасиво.

В 2005 году с артистом случилось несчастье: он попал в аварию, в которой выжил, но стал инвалидом. Актеру приходилось заново учиться есть, ходить, говорить, и все это время жена была рядом с ним. Казалось бы, такая преданность и сила духа Людмилы Андреевны достойны только восхищения, но актриса нарвалась на травлю.

Общественность обвиняла ее в хайпе, поскольку знаменитость то и дело водила больного Караченцова по всевозможным ток-шоу, за что ей якобы платили немалые деньги. Многие тогда начали задаваться вопросом о том, а что легендарный актер мог найти в таком корыстном и подлом человеке. Между тем артистка честно признавалась, что каждое появление на публике было инициативой ее тяжелобольного супруга, которому она попросту не могла отказать.

Поргина никогда не скрывала свою безумную любовь к мужу. Николай Петрович тоже души не чаял в своей избраннице — всегда оберегал ее от бед, делал так, чтобы она ни в чем не нуждалась. Впрочем, в том, что актриса раз и навсегда покорила сердце Караченцова, нет ничего удивительного. В молодости она была настоящей красоткой с бездонными голубыми глазами, при виде которой мужчины тут же теряли голову.