Что известно о разводе Джигурды? С заявлением выступила разъяренная Анисина

В Сети активно обсуждают новость о том, что Никита Джигурда допрыгался в объятиях Анастасии Волочковой. По слухам, терпение Марины Анисиной, законной жены скандального артиста, лопнуло. Якобы она вместе с дочерью уехала в Турцию, и дело идет к разводу.

Разводиться звездам не впервой. Осенью 2016 года супруги уже расторгали свой брак, но спустя несколько лет поженились снова. Семейная идиллия продлилась недолго, по крайней мере, в этом уверены хейтеры.

Разговоры о разрыве с мужем дошли до фигуристки. Анисина пришла в ярость от обсуждений ее личной жизни и выступила с заявлением, которое окончательно расставило все точки над i.

Во всех грехах спортсменка обвинила желтую прессу, которая «вбрасывает немыслимые вещи». В беседе со СМИ знаменитость уточнила: никто и никогда не разлучит ее с ненаглядным Джигурдой, который любит ее «абсолютной любовью».