Что известно о героине шоу Малахова, которая родила от брата? Вы будете в ужасе

Студию шоу «Пусть говорят» 10 лет назад потряс жуткий скандал. Участницей эфира стала Лида Солодова, которая родила в 14 лет. Но это было бы полбеды. Шок вызвало то, кто оказался отцом ребенка.

Солодова уверяла всех, что папа — ее партнер, 19-летний парень Александр Дерягин. Но ДНК-тест выявил, что ничего общего в плане потомства у Солодовой с Дерягиным нет. Отец малыша, которого родила школьница, — это совсем другой человек. И то, кто он, воистину заставляет оторопеть.

Отцом оказался родной старший брат юной девушки.

Солодова устроила истерику прямо в студии, отказываясь верить результатам теста. Тогда сделали повторный. Но утешить ее не удалось. Второй тест оказался «солидарен» с первым. И это вызвало неподдельный шок у зрителей и гостей студии. При каких обстоятельствах брат и сестра вступили в запретную связь, осталось загадкой для ошеломленной аудитории.