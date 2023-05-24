Что Гурцкая шептала у гроба любимого: от ее слов мурашки по коже

24 мая Диана Гурцкая похоронила любимого мужа. Поддержать певицу в такой непростой день решили не только родные, но и коллеги. Известно, что проводить в последний путь Петра Кучеренко приехали Лолита, Юрий Аксюта и другие артисты.

Безутешная вдова ни с кем не разговаривала на траурной церемонии. Гурцкую окружали охранники, которые никого не подпускали к ней. Также рядом были сын Константин и свековь. Несмотря на то, что никто из них не общался с присутствующими, «Московскому комсомольцу» удалось выяснить, что сказала звезда у гроба покойного.

«Петя, Петя, любимый, как же так, как же так…» — повторяла знаменитость.

Политика не стало в самом рассвете сил 20 мая. Эта новость стала ударом не только для Гурцкой, но и всех, кто лично знал мужчину. Нет, кажется, ни одного человека, который бы плохо отозвался о Кучеренко.