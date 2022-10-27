«Что? Где? Когда?»: вот почему девушку-крупье народ считает «блатной»

Постоянные зрители интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» отлично знают миловидную девушку в красной жилетке, которая вот уже пять лет на каждой игре крутит волчок. Но многие из них уверены, что в любимой телепрограмме Полина Лысенко появилась далеко не случайно.

Дело в том, что отец Полины — Андрей Лысенко — долгие годы был распорядителем зала на играх «ЧГК». Сейчас он занимается монтажом программы. Даже бабочка, в которой появляется на телеэкранах Полина, принадлежит ее отцу и уже стала семейной реликвией.

На съемках «ЧГК» Лысенко познакомился и со своей будущей женой, матерью Полины. Сейчас она входит в совет директоров телекомпании «Игра-ТВ», которой принадлежат все права на «Что? Где? Когда?».

«Ну, конечно, ее взяли, потому что умеет хорошо крутить волчок», «Типичная блатная девка. Фоточки она выставляет. Журналистка, ха-ха», «Папа пристроил дочу», — такие комментарии можно встретить о Полине в Сети.

Но сама она не обращает на это никакого внимания, ведь у нее есть любимое семейное дело, которым она продолжает заниматься, несмотря ни на что.