Что французы смотрят каждый Новый год: их выбор поставит россиян в тупик

Новый год в большинстве стран мира наполнен многочисленными традициями. Часть из них связана с просмотром любимых фильмов перед праздниками. И если в России 31 декабря принято включать «Иронию судьбы, или С легким паром!», то во Франции это совершенно другое кино.

Как оказалось, многие французы предпочитают смотреть далеко не праздничный фильм. Для Нового года они предпочитают «Восемь женщин» Франсуа Озона. Сатирический детектив, действие в котором происходит как раз под Рождество, напоминает им праздничную суету, поэтому картина настолько любима. При этом никого не смущает, что сюжет фильма никак не связан с Новым годом и в нем совсем нет необходимого праздничного настроения.

Также многие отдают предпочтение бельгийскому мультфильму «Большой злой лис и другие сказки». Зрители считают его довольно злободневным, а особенно им нравятся шутки об их стране, поэтому никто не отказывается вновь посмотреть мультик в честь Нового года.

При этом фильмы можно увидеть не только дома за праздничным столом. Во многих школах и университетах Франции показывают местную классику, поэтому каждый желающий может насладиться любимым кино.