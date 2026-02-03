Оповещения от Киноафиши
Что если сделать Мориарти главным героем «Шерлока»? В Японии позарились на святое и выпустили уникальное аниме со звездой «Поднятия уровня»

3 февраля 2026 23:20
Приквел к рассказам Конан Дойля вышел на загляденье.

Думали, про Шерлока Холмса сняли все, что только душе угодно? На первый взгляд – да: от Бенедикта Камбербэтча до мышонка в плаще. Но одно аниме осмелилось на невозможное: рассказать историю глазами врага.

Вышедший в 2020 году сериал «Патриотизм Мориарти» (в оригинале Moriarty the Patriot) предлагает взглянуть на Лондон XIX века не из окна Бейкер-стрит, а из подвала, где разгорается пламя революции.

Что примечательно – у зрителей к этому подходу претензий нет: 100% «свежести» на Rotten Tomatoes проходняку не ставят.

Один против мира

Аниме студии Production I.G. (это те, кто подарил нам «Призрака в доспехах» и «Психопаспорт») начинается с классического для Англии контраста: нищие по колено в грязи, богачи по горло в удовлетворении самых низменных нужд.

В этом мире живут два сироты – Уильям и Луис, обладающие феноменальным умом. Их жизнь меняется, когда их берет под крыло Альберт Мориарти – молодой аристократ, возненавидевший собственное сословие.

Трое юношей объединяются, устраняют «старый порядок» буквально огнем и кровью, и с этого момента в мире появляется человек, которому суждено стать ночным кошмаром британской элиты – профессор Уильям Джеймс Мориарти.

Он здесь еще не злодей с книжной полки Конан Дойла, но уже идеолог. Его цель – уничтожить классовую систему и доказать, что зло рождается не в подворотне, а в гостиных с каминами. Он не преступник, а архитектор идеальных убийств ради социальной справедливости.

Если Холмс раскрывает преступления, Мориарти их создает – и в этом его извращенная гениальность.

Справедливость на кончике скальпеля

Режиссер Кадзуйя Номура выстраивает сериал как интеллектуальный триллер, близкий по духу к «Тетради смерти». И правда, Уильям похож на Лайта Ягами – умный, обаятельный и страшно опасный.

Каждый эпизод – новая моральная дилемма: где заканчивается правосудие и начинается месть? Можно ли называть убийцей убийцу богачей, если суд и закон защищают только богатых?

При этом атмосфера викторианского Лондона выписана с любовью к деталям – готические фасады, экипажи, туман и музыка, от которой мороз по коже.

Даже опенинг Dying Wish звучит как предвестие трагедии. Повсюду дух безысходности и революции, словно сама эпоха мечтает сбросить шелковые перчатки и взяться за нож.

Когда гений встречает гения

Во второй половине сериала появляется Шерлок Холмс – не холодный детектив из книг, а импульсивный, эмоциональный соперник, который предсказуемо становится зеркалом Мориарти.

Их дуэль – это не борьба добра и зла, а схватка двух умов, одинаково ненавидящих ложь общества, но идущих к правде разными путями. Холмс верит в закон, Мориарти – в возмездие. Их противостояние постепенно превращается в странную симпатию: уважение, раздражение, почти дружбу.

Неудивительно, что актер Райан Кольт Леви (озвучивший Ынсока в «Поднятии уровня» и Мориарти в английском дубляже) назвал это аниме «самым недооцененным» из всех, где он работал.

Несмотря на восторженные отзывы, проект не стал мейнстримом. Возможно, потому что слишком честно задает вопрос, от которого хочется отвернуться: если система гнила, кто из нас преступник – тот, кто ее рушит, или тот, кто живет по ее правилам?

Итог

«Патриотизм Мориарти» – не «аниме про Холмса наоборот». Эта история – стильная, умная, без дешевого пафоса и с потрясающей режиссурой, она возвращает в мир детектива настоящую драму.

Даже если вы никогда не интересовались аниме, этот сериал заставит вас по-новому взглянуть на фразу: «Поймай меня, если сможешь, мистер Холмс». И, возможно, впервые захотеть, чтобы Холмс не успел.

Фото: Кадры из сериала «Патриотизм Мориарти», «Шерлок», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Алексей Плеткин
