Что, если бы Михримах вышла за Бали-бея? Спойлер - Хюррем спасла ее от страшной участи

Дочь Сулеймана и Хюррем-султан Михримах с юности была влюблена в Бали-бея, прославленного военачальника. Многие поклонники были уверены, что наследнице султана суждено было связать себя узами брака с бравым героем в исполнении Бурака Озчивита, но, как оказалось, на самом деле их совместная жизнь не была бы наполнена счастьем.

Дело в том, что Бали-бей не отличался отзывчивостью и желанием проявлять свои чувства. Михримах же хотела полноценных отношений, поэтому рано или поздно столкнулась бы с недопониманием и холодностью своего избранника. Их такие разные темпераменты лишь усугубили бы ситуацию: каждый день дочь султана понимала бы, что она выбрала не того спутника жизни.

При этом со временем их отношения становились бы все хуже. Бали-бей, как уверены авторы Дзен-канала «Кино без мужа », увлекся бы походами в бордель и при каждой возможности отправлялся бы в поход, чтобы быть подальше от дома. Михримах же из-за этого стала бы подозрительной и нервозной, так как со временем окончательно бы перестала доверять своему мужу.

Таким образом, знатоки сериала уверены, что Михримах не суждено было стать супругой Бали-бея, а их союз, если бы он все же и случился, был бы обречен на провал.