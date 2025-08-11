Что, если бы Гэндальф оставил Кольцо себе? Саурон пал бы первым, а за ним — все Средиземье

Все привыкли видеть Гэндальфа мудрым наставником, светлым магом, что ведет обитателей Средиземья к победе над злом. Но представьте, если бы он не отдал Кольцо Всевластия хоббитам? Это был бы мир, где тьма не исчезла, а лишь сменила хозяина.

Саурон пал бы быстро — и весь мир выдохнул бы с облегчением… но ненадолго. Вопрос здесь философский: как абсолютная власть может повлиять на абсолютное добро? И ответ Толкина вам не понравится.

Победа — еще не конец

В своих произведениях и письмах писатель не раз оставлял тонкие намеки на то, как могла бы развиваться судьба Средиземья, если бы Кольцо оказалось в руках другого. Майары — бессмертные духи, к которым относятся и Саурон, и Гэндальф, и Саруман — способны использовать силу Единого Кольца, чтобы занять место Темного Властелина.

Саруман не случайно стремился завладеть Кольцом. Его цель была захватить мир, чтобы получить над ним полный контроль.

У Гэндальфа же не возникало злых помыслов. Получив Кольцо, он смог бы одолеть Саурона и навсегда изгнать того из Средиземья. И жили они долго и счастливо? Вряд ли.

Затишье перед бурей

Гэндальф в качестве правителя начал бы наводить порядки в Средиземье. Поселения орков были бы разрушены, а древнее королевство Арнор — вновь стало бы великим. Эльфам позволили бы остаться в Средиземье, ведь с сохранением Кольца им не грозит увядание. Поначалу все казалось бы светлым и гармоничным.

Но в глубине артефакта таится темная сущность, концентрированное зло, от которого не избавиться. Спустя десятки (а может и сотни) лет, влияние Кольца неотвратимо изменит Гэндальфа.

Он все также будет стремиться к благу — но что есть благо? Поиск истины уступит место уверенности, что его решения не могут быть неправильными. Граница между добром и злом начнет стираться, а вместе с ней — и его человечность.

Постепенно Гэндальф превратится в диктатора, убежденного, что только он знает, как правильно управлять миром. Под его властью все будут жить в страхе, но подчиняться и верить ему.

И тогда неизбежно наступит момент, когда разразится масштабная война — гораздо страшнее и кровавее той, что породил Саурон. Победить в ней будет нелегко.

