Что ее связывает с Михалковыми: раскрыта правда о фамилии экс-звезды «Уральских пельменей»

«Уральские пельмени» полюбились людям благодаря своим реалистичным сценкам, описывающим повседневную жизнь каждого россиянина.

Одной из ярких участниц команды стала Юлия Михалкова. Она уже в раннем возрасте решила, что станет актрисой. На первом курсе девушка стала участницей команда КВН и смогла проявить творческий потенциал. Успех на сцене убедил её в том, что необходимо перевестись в театральный институт.

Очевидный талант и говорящая фамилия помогли Юлии запомниться телезрителям.

В одном из интервью она призналась, что «Михалкова» — это лишь псевдоним. Девушка никак не связана со знаменитым режиссером и его семьей. Настоящая фамилия девушки – Матюхина.