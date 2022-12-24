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Что ее связывает с Михалковыми: раскрыта правда о фамилии экс-звезды «Уральских пельменей»

24 декабря 2022 07:30
Что ее связывает с Михалковыми: раскрыта правда о фамилии экс-звезды «Уральских пельменей»

Воспользовалась популярностью режиссера.

«Уральские пельмени» полюбились людям благодаря своим реалистичным сценкам, описывающим повседневную жизнь каждого россиянина.

Одной из ярких участниц команды стала Юлия Михалкова. Она уже в раннем возрасте решила, что станет актрисой. На первом курсе девушка стала участницей команда КВН и смогла проявить творческий потенциал. Успех на сцене убедил её в том, что необходимо перевестись в театральный институт.

Очевидный талант и говорящая фамилия помогли Юлии запомниться телезрителям.

В одном из интервью она призналась, что «Михалкова» — это лишь псевдоним. Девушка никак не связана со знаменитым режиссером и его семьей. Настоящая фамилия девушки – Матюхина.

Фото: Globallookpress.com, кадры из передачи "Уральские пельмени" (2009)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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