Что думает Киану Ривз о фанатах на самом деле: правда им вряд ли понравится

Кажется, что любовь поклонников к актеру Киану Ривзу безгранична. Люди с трудом могут сдержать свои эмоции при встрече с голливудской звездой. Некоторые начинают рыдать, другие просто теряют дар речи. И сам актер уже привык к такому отношению. К тому же он даже подшучивает над этим, что вряд ли устраивает его преданных фанатов.

Так, знаменитый артист снялся в фильме «Возможно, это навсегда». В картине он сыграл самого себя и пафосно общался с поклонниками своего творчества. Красавец раздавал душевные напутствия, а люди от радости плакали. Киану знает, что его любят, и, похоже, он наслаждается такой искренней реакцией.

К тому же не каждой голливудской звезде удается добиться такого признания публики. Актер действительно может взбудоражить общественность одним своим появлением. Стоит лишь надеяться, что он не слишком сильно станет задирать нос и сохранит за собой статус самой доброй знаменитости.