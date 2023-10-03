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Что должна делать каждая женщина в браке: совет Винер многих застанет врасплох

3 октября 2023 10:00
Что должна делать каждая женщина в браке: совет Винер многих застанет врасплох

Мудрость тренера поражает.

Ирина Винер на протяжении 30 лет была замужем за Алишером Усмановым. И хоть тренер по художественной гимнастике и бизнесмен развелись, для многих они были и остаются примером.

Бывшая наставница Алины Кабаевой рассказала, что каждая женщина должна делать в браке, чтобы ее избранник стал успешным. Оснований не доверять советам Винер нет, ведь именно рядом с ней предприниматель превратился в миллиардера.

Тренер уверена, что мужа делает жена, поэтому именно от прекрасных дам зависит, какими будут их супруги. Винер призналась, что всегда говорила Усманову, что он великий гений.

«И он стал таким», — приводит слова знаменитости издание Hello!.

Ирина Александровна подчеркнула: если каждая женщина будет петь дифирамбы своему возлюбленному даже тогда, когда он их не заслуживает, то в будущем мужчина непременно покажет себя с лучшей стороны.

Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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