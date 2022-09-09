Что дата рождения скажет о вашем характере? Определит наш тест

С давних пор моменту, когда человек появляется на свет, придают особое, сакральное значение. Считается, что время и место рождения накладывают свой отпечаток на личность и судьбу новорожденного. Многие люди, интересующиеся сферой эзотерики, обращаются к сцециалистам за натальной картой. Что это такое? В переводе с латыни natalis означает “относящийся к моменту рождения”. Таким образом, под натальной картой подразумевается нечто вроде индивидуального гороскопа, рассчитанного по схеме расположения звездного неба в то время, когда человек пришел в этот мир. Она представляет собой круг, состоящий из двенадцати отрезков, или, как говорят астрологи, домов. Не стоит путать их со знаками зодиака - каждый из этих домов отвечает за определенную сферу жизни человека - карьеру, семью, творчество и т.д. С помощью натальной карты астролог может сказать, какими слабыми и сильными сторонами обладает человек, в каких видах деятельности он преуспеет с большей вероятностью и так далее.

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