Что было перед восстанием Роберта? Еще один спин-офф по «Игре престолов» все-таки увидит свет — и будет лучше «Дома дракона» минимум в одном

Сопереживать происходящему на экране будет проще, ведь любимый оригинальный сериал и его ответвление разделят пару десятков лет, а не целый век.

У поклонников «Игры престолов» есть редкий повод порадоваться — очередной спин-офф вселенной Джорджа Р. Р. Мартина все-таки остался на плаву! После того, как второй сезон «Дома дракона» вызвал больше вопросов, чем восторгов, ходили слухи, что HBO может свернуть съёмки сериала «Эйгон Завоеватель», но сценарист проекта Мэтт Томлин дал оптимистичный апдейт.

В своей соцсети соавтор «Бэтмена» Мэтта Ривза развеял все сомнения: проект живее всех живых и развивается при активном участии самого Мартина, и он даже с нетерпением ждёт, когда сможет показать открывающую сцену — якобы она будет невероятно эпичной.

«Написано МНОГО!» — коротко, но доходчиво заявил шоураннер.

Публику ждет рассказ об Эйгоне Таргариене, том самом, кто начал объединять Семь Королевств и заложил основу династии. Для фанатов, которые следили за франшизой, имя звучит как что-то легендарное, хотя, признаться, для «случайных» зрителей это уже может звучать как древняя история из учебника.

Стоит отметить, что на этот раз HBO решило сделать серию своего рода прямым приквелом к «Игре престолов», то есть зрители окажутся в непосредственной близости к самому старту главного фэнтези-сериала Современности.

Словом, крепко держитесь за свои мечи, фанаты Вестероса: «Эйгон Завоеватель» обещает стать самой необычной главой в истории Семи королевств — ведь покажет, с чего все началось.

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