Что было до Короля ночи и восстания Баратеона: за 5 минут рассказываем историю мира «Игры престолов»

Как Дети Леса почти погубили мир и при чем тут Старки.

Прежде чем Джон Сноу впервые появился на экране, в мире «Игры престолов» уже бушевала история длиной в 12 тысяч лет. Это полноценная вселенная Джорджа Мартина, где каждое имя, каждый замок и даже каждый бог имеют корни в далёком прошлом.

А чтобы понять, почему Вестерос рухнул, нужно вернуться к тому моменту, когда люди только ступили на эту землю.

Когда не было людей

В самом начале в Вестеросе жили только Дети Леса и Великаны. Они были едины с природой, умели говорить с деревьями и, как позже выяснилось, владели пугающей магией. Всё изменилось 12 000 лет до Завоевания Эйгона, когда на их земли высадились Первые Люди, предки Старков. С топорами и мечами.

Началась двухтысячелетняя бойня. Закончилась она Пактом — формальным перемирием. И хотя война стихла, Дети Леса проиграли навсегда. Чтобы спастись, они сотворили Белых Ходоков — и сами обрекли мир на Долгую Ночь.

Долгая Ночь — кошмар из древности

8000 лет до Эйгона случилось то, что в сериале казалось мифом: Долгая Ночь. Настоящая. Зима длилась поколение, Ходоки вышли из Тени, и всё живое оказалось под угрозой. Спасли всех объединённые силы Детей Леса и Первых Людей.

Именно тогда построили Стену. Именно тогда появился образ Азора Ахая — Обетованного Принца. Север сохранил память и навсегда изменился, Юг — забыл.

Эпоха Героев и пришельцы с Востока

Сразу после Долгой Ночи началась Эпоха Героев. Тогда Бран Строитель возводил Винтерфелл и Стену, Ланн Умный обманом забрал у великанов Утёс Кастерли, а старые обычаи стали священными законами: право гостя, исполнение приговора — всё оттуда.

Но спустя тысячелетия с востока вторглись андалы. С верой в Семерых, с другими устоями. Они вытеснили Первых Людей, оставив Север как последнюю цитадель старого мира. Старки, Мормонты, Рид — те, кто не сдался.

Валирия, драконы и катастрофа

За морем тем временем расцветала Валирийская империя. Маги, драконьи всадники, кузнецы кующие валирийскую сталь. Их дороги из лавы до сих пор лежат в Эссосе. Но ничто не вечно.

Рок Валирии — огненная катастрофа — уничтожил всё. Только два рода выжило: Таргариены и Велларионы. Благодаря одному пророческому сну.

Они укрылись на Драконьем Камне. И когда пришло время, вылетели на трёх драконах, чтобы завоевать мир.

Эйгон Завоеватель и рождение Вестероса

Семь королевств. Один Эйгон и две его сестры. Три дракона. Железный Трон выковали из мечей побеждённых врагов. Так началась новая эра. Династия, которая правила три столетия. Но даже самые грозные дома рушатся изнутри.

Последний из Таргариенов на троне, Эйерис Безумный, сжигал людей заживо, пока его сын Рейгар не влюбился в Лианну Старк. Любовь стоила короне трона.

Роберт поднял восстание. Джейме стал Цареубийцей. Элия Мартелл и её дети были убиты. А на свет появился ребёнок с настоящим именем Эйгон Таргариен. В Винтерфелле его звали Джон Сноу. Дальше началась знакомая фанатам сериала история.

«Шерлок» и «Лучше звоните Солу» для них шутка какая-то? В топ-3 лучших сериалов 2010-х не нашлось места даже «Игре престолов».