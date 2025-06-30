Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном

Только не показывайте этот сценарий HBO, от греха подальше.

Прошло десять лет с финала «Игры Престолов». Серый Червь и Безупречные наводят порядки на островах, Бран Сломленный всё ещё на троне, но трон теперь не железный — его заменили на удобное кресло с колёсами, а во дворце установили пандус. Королевство покорно и скучно.

Даже Бронн, ставший мастером над монетой, жалуется, что никто не хочет устроить хорошую битву, а после завалиться в бордель — все просто считают бюджеты и чинят мосты. Это худший поворот событий для мира, где зрители жаждали крови, драконов и предательств.

Потому мы с ИИ придумали, как бы могла развиваться любимая история. Все-таки HBO мечтали снять спин-оффы про Джона и Арью, но так и не смогли придумать сюжет.

Ночные кошмары Брана

Король Ночи мертв, но тревога не уходит. Королю Ворону каждую ночь снятся сны — отрывки полётов, грохот крыльев, огонь в чёрном небе. Дрогон всё ещё на свободе. И Бран чувствует его.

Больше всего пугает не сила дракона, а его цель. Он не летает бесцельно. Он ищет. Но кого? Возможно, скорбит. Возможно, защищает... Неужели, новую кладку яиц? Трехглазый не может понять, но огнедышащий его пугает.

«Я видел его в огне, — говорит Бран Тириону. — Он одинок, но не забыт».

Джон и новая угроза

Тем временем Джон Сноу, забытый остальными, но не Севером, странствует с одичалыми далеко за Стеной. Он больше не носит чёрное, его никто не называет Королём, хотя де-факто он ведет Вольный народ.

Но ночи становятся холоднее, чем когда-либо. Люди рассказывают, что в самых отдалённых землях Севера — тех, что даже Первые Люди считали запретными, — таится ноавя угроза. Снег скрипит неестественно. Волки воют слишком долго. Старые деревья шепчут. Джон идёт дальше, туда, где карта заканчивается. Он ищет нечто, чего боится даже Тормунд.

Что это? Не белые ходоки — тех уже не будет. Но магия Вестероса никогда не умирает полностью. Возможно, Дети Леса подготовили

Арья и голубые дали

Арья Старк не погибла, не сошла с ума, не вернулась — и потому осталась легендой. Её корабль ушёл в закат, минуя все известные острова. За пять лет никто не получал от неё писем. Но матросы с дальних гаваней шепчутся: в далёких землях, где на картах пусто, видели молодую женщину с северным лицом, тонким мечом и взглядом, от которого камень стынет.

Она говорит на языках, которых не знали даже в Браавосе. Её зовут по-разному — «Буря севера», «Безликая». Она ищет земли, на которые не ступала нога вестеросцев, мечтая открыть новую Валирию.

Финал одной истории — это всегда начало другой. Риторический вопрос лишь в том, стоит ли продолжать то, что и так было прекрасно.

Что было до Короля ночи и восстания Баратеона: за 5 минут рассказываем историю мира «Игры престолов».