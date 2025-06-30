Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном

Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном

30 июня 2025 13:46
Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном

Только не показывайте этот сценарий HBO, от греха подальше. 

Прошло десять лет с финала «Игры Престолов». Серый Червь и Безупречные наводят порядки на островах, Бран Сломленный всё ещё на троне, но трон теперь не железный — его заменили на удобное кресло с колёсами, а во дворце установили пандус. Королевство покорно и скучно.

Даже Бронн, ставший мастером над монетой, жалуется, что никто не хочет устроить хорошую битву, а после завалиться в бордель — все просто считают бюджеты и чинят мосты. Это худший поворот событий для мира, где зрители жаждали крови, драконов и предательств.

Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном

Потому мы с ИИ придумали, как бы могла развиваться любимая история. Все-таки HBO мечтали снять спин-оффы про Джона и Арью, но так и не смогли придумать сюжет.

Ночные кошмары Брана

Король Ночи мертв, но тревога не уходит. Королю Ворону каждую ночь снятся сны — отрывки полётов, грохот крыльев, огонь в чёрном небе. Дрогон всё ещё на свободе. И Бран чувствует его.

Больше всего пугает не сила дракона, а его цель. Он не летает бесцельно. Он ищет. Но кого? Возможно, скорбит. Возможно, защищает... Неужели, новую кладку яиц? Трехглазый не может понять, но огнедышащий его пугает.

Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном

«Я видел его в огне, — говорит Бран Тириону. — Он одинок, но не забыт».

Джон и новая угроза

Тем временем Джон Сноу, забытый остальными, но не Севером, странствует с одичалыми далеко за Стеной. Он больше не носит чёрное, его никто не называет Королём, хотя де-факто он ведет Вольный народ.

Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном

Но ночи становятся холоднее, чем когда-либо. Люди рассказывают, что в самых отдалённых землях Севера — тех, что даже Первые Люди считали запретными, — таится ноавя угроза. Снег скрипит неестественно. Волки воют слишком долго. Старые деревья шепчут. Джон идёт дальше, туда, где карта заканчивается. Он ищет нечто, чего боится даже Тормунд.

Что это? Не белые ходоки — тех уже не будет. Но магия Вестероса никогда не умирает полностью. Возможно, Дети Леса подготовили

Арья и голубые дали

Арья Старк не погибла, не сошла с ума, не вернулась — и потому осталась легендой. Её корабль ушёл в закат, минуя все известные острова. За пять лет никто не получал от неё писем. Но матросы с дальних гаваней шепчутся: в далёких землях, где на картах пусто, видели молодую женщину с северным лицом, тонким мечом и взглядом, от которого камень стынет.

Что было дальше? продолжение «Игры престолов» от ИИ — Джон ищет новых Ходоков, Бран шпионит за Дрогоном

Она говорит на языках, которых не знали даже в Браавосе. Её зовут по-разному — «Буря севера», «Безликая». Она ищет земли, на которые не ступала нога вестеросцев, мечтая открыть новую Валирию.

Финал одной истории — это всегда начало другой. Риторический вопрос лишь в том, стоит ли продолжать то, что и так было прекрасно.

Что было до Короля ночи и восстания Баратеона: за 5 минут рассказываем историю мира «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
1 комментарий
Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Мартин попросил — над ним посмеялись: из «Игры престолов» хотели вырезать одного из Старков — режиссеры передумали, но стало даже хуже Читать дальше 20 июля 2025
Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Мать драконов и сырых «макаронов»: на съемках этой культовой сцены «Игры престолов» бедняжку Кларк стошнило 10 раз Читать дальше 20 июля 2025
После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг После стольких лет? Ну, да! Мартин до сих пор не простил создателей «Игры престолов» за «слив» одного из важнейших персонажей книг Читать дальше 20 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде Читать дальше 23 июля 2025
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда «Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда Читать дальше 23 июля 2025
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала Читать дальше 22 июля 2025
В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами В этом хите Netflix лучшие спецэффекты создавала нейросеть: так правдоподобно, что зрители не заметили — создатели признались сами Читать дальше 21 июля 2025
От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) От Неда Старка до Бронна: как выглядели 14 звезд «Игры престолов» в молодости (фото) Читать дальше 21 июля 2025
Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Молчание Маомао — не всегда золото: во 2 сезоне «Монолога фармацевта» провалили одну из важнейших сцен всего тайтла Читать дальше 21 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше