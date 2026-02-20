Что будет, если смешать «ВАЛЛ-И» и культовое аниме 90-х? Узнаем в новинке «Союзмультфильма» про ИИ и постапокалипсис

Судя по анонсам, нас ждет мультяшная история для детей и взрослых.

Постапокалипсис, мальчик со светлой душой и роботы – звучит так, будто Pixar внезапно встретился с киберпанком 90-х. Именно такие ассоциации возникают после новости о грядущем полнометражном проекте «Союзмультфильма» под названием «Роби».

Описание будущей новинки навевает воспоминания сразу по нескольким анимационным шедеврам прошлых лет.

В центре сюжета – мальчик Роби, живущий в мире после технологической катастрофы. Прогресс здесь давно стал самоцелью, а человеческие ценности растворились в «цифре».

Вместе с друзьями герой открывает мир роботов и показывает, что искусственный интеллект может быть инструментом творчества, а не холодной заменой человеку.

По настроению это напоминает трогательную одиссею «ВАЛЛ-И» – маленький герой среди руин цивилизации. А по тематике и вопросам о границе между человеком и машиной невольно вспоминается «Призрак в доспехах».

Если «Роби» сумеет удержать баланс между детской искренностью и серьёзным разговором о будущем, у нас точно появится редкий пример отечественной анимационной фантастики, которую оценят не только дети, но и взрослые.

Сейчас работа над историей и образами героев выходит на финишную прямую, а летом 2026 года проект планируют представить Фонду кино.