Что будет, если КГБ поймает Санта-Клауса? Результат рассмешит вас до колик

Ирландское видео от Foil Arms and Hog превзошло все американские фильмы про СССР по концентрации «клюквы». Комедианты разыграли историю о сотрудниках КГБ, взявших в плен Санта-Клауса. У них были веские для этого основания, ведь странный дед, пролетающий над Россией, не мог не попасть под подозрение.

Сотрудники спецслужб принимают Санту за шпиона и начинают его сурово допрашивать. У деда находят список с именами детей и пытаются разобраться, кто все эти люди. Военные спрашивают его об «истребителе», которого почему-то не видят их радары — речь идет о волшебных санях Санты. Ответы пленника не устраивают сотрудников КГБ, вызывая еще больше вопросов.

В скетче не обошлось без страшного русского акцента, напоминаний о коммунистах и без других диких штампов о России и СССР.

Ролик быстро стал вирусным. Россияне оценили юмор ирландцев и поблагодарили создателей, оставив множество комментариев под видео. Ролик доступен с русскими субтитрами.