Что будет, если каждый день в течение месяца пить воду с лимоном: вы просто не поверите

Заместитель главного редактора сайта «Ешь это, а не то» поставила эксперимент. В течение месяца она пила от 8 до 12 чашек воды с 30 миллилитрами лимонного сока, мякоти или цедры. Результаты так впечатлили ошарашенную исследовательницу, что она решила поделиться ими со своей аудиторией.

Спустя 30 дней Джордан Пауэрс Уиллард заметила, что ее волосы стали лучше расти, кожа приобрела ровный тон, высыпания уменьшились, а ногти стали тверже. Она смогла обуздать привычку к перееданию: аппетит просто ушел. Американка похудела лишь на килограмм. Примечательным она сочла то, что это произошло без каких бы то ни было усилий с ее стороны.

Кроме того, у Уиллард снизилось артериальное давление, а ноги перестали сотрясать судороги. Также она отметила, что после болезненного падения с высокой лестницы на ее теле не обнаружилось ни одного синяка, а острая боль исчезла через два дня.

Автор публикации честно сказала читателям и о минусах лимонного эксперимента. По ее словам, ей гораздо чаще приходилось ходить в туалет. Из-за мочегонного эффекта воды с цитрусом ее не рекомендуют тем, у кого болят почки, кто страдает язвой, гастритом и сахарным диабетом.