Что Боярский в ней нашел? Вы тоже ахнете, увидев юную Ларису Луппиан (фото)

Эта звездная пара считается одной из самых прочных и долговечных — Михаил Боярский и Лариса Луппиан вместе уже 45 лет. Они не только образцовые супруги, но и успешные актеры.

Луппиан, в отличие от именитого мужа, больше известна как театральная артистка, хотя на ее счету немало и киноролей. Она снималась в мелодраме «Поздняя встреча» с Алексеем Баталовым и в фильме «Мушкетеры двадцать лет спустя».

Луппиан познакомилась с Боярским на репетиции спектакля «Трубадур и его друзья». Актеру досталась главная роль, и он лично выбрал красавицу Ларису своей Принцессой. Сначала Боярский не произвел на нее никакого впечатления, да и на тот момент он сам встречался с боевой казачкой. Но во время работы над спектаклем Михаил раскрылся как веселый, обаятельный и свойский парень. А репетиция поцелуев Принцессы и Трубадура разожгла зародившуюся страсть. Вскоре начался роман, который длится по сей день.

Глядя на фотографии молодой Луппиан, можно понять, почему Боярский потерял голову. Лариса была очаровательной и нежной девушкой с миловидными чертами лица. Все эти годы Боярский не устает благодарить супругу за то, что она остается ему верной женой и спутницей.