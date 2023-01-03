Что 10-летняя иностранка попросила у Санта-Клауса: родители были в ужасе

Составление списков под Новый год и Рождество — любимое занятие детей по всему миру. Они с радостью раздумывают над тем, какие подарки попросить у Деда Мороза или Санта-Клауса. А вот родители требования детей ждут с ужасом, ведь иногда списки поражают своей нескромностью. Так и получилось с 10-летней американкой Джонсон.

Получив от девочки список, который предназначался для Санты, родители были шокированы. Джонсон написала перечень из 26 пунктов. Часть из них была еще осуществима — стиральный порошок, постельное белье, часы с будильником. Но к ним Джонсон добавила также новенький iPhone, макбук, наушники от Apple, косметику, духи, сланцы Gucci, Go Pro, кошелек Chanel и порядка 4 тысяч долларов наличными. Кроме того, она мечтает еще и о живом кролике.

Папа девочки опубликовал список дочери в Сети и собрал немало забавных комментариев. Пользователи предположили, что список Джонсон помогала составлять мама, ведь от таких подарков не откажется даже взрослый.