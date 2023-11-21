Чтиво 18+: Пушкину пришлось убрать эти пикантные эпизоды из «Руслана и Людмилы»

Ошибочно полагать, что многие произведения Александра Пушкина предназначены для детей. Поэму «Руслан и Людмила» изучают в школе, но и ученики, и учителя в некоторых моментах наверняка испытывают некоторое стеснение или неловкость. Хотя изначально труд классика был гораздо более откровенным.

На самом деле у писателя получилось чтиво из разряда «18+». В нем есть своего рода постельные сцены: «Стоная, дряхлый чародей, в бессильной дерзости своей, пред сонной девой упадает...» И это не единственный пример.

Многие современники поэта приняли его детище в штыки. Например, Иван Дмитриев заявил, что любая благородная мать должна позаботиться о том, чтобы текст поэмы никогда не попал в руки ее дочери.

Пушкина подобные замечания задели, но к сведению он их все-таки принял. При подготовке второго издания Александр Сергеевич убрал из стихотворной сказки существенную часть фривольностей.