«Чрезмерно деспотичен»: люди зря считают Костомарова белым и пушистым

Роман Костомаров сумел стать успешным спортсменом и примерным семьянином. Вместе с женой Оксаной Домниной олимпийский чемпион воспитывает двоих детей. При этом он не был замечен в громких скандалах.

Даже когда фигуристка ушла от Костомарова к Владимиру Яглычу, тот отнесся к этому спокойно. Более того, Роман принял неверную возлюбленную обратно после того, как та рассталась с актером. Со стороны спортсмен кажется белым и пушистым, но на деле все совсем иначе.

Правду о непростом характере знаменитости раскрыла его партнерша по шоу «Ледниковый период» Валерия Ланская. Артистка призналась, что боялась выходить на лед вместе с Романом.

«Опасалась, что он будет чрезмерно деспотичен», — поведала звезда в шоу «Секрет на миллион».

Актриса уточнила, что раньше эта черта характера была свойственна Костомарову, однако со временем его нрав стал мягче. Ланская предположила, что в этом есть особая заслуга близких спортсмена.