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Чревато онкологией: Елена Малышева назвала три самые опасные для здоровья диеты

7 ноября 2023 01:10
Чревато онкологией: Елена Малышева назвала три самые опасные для здоровья диеты

Они пользуются популярностью во всем мире.

В погоне за стройностью мужчины и женщины нередко готовы рисковать здоровьем. Но экстремальные ограничения в питании обычно ничем хорошим не заканчиваются.

В эфире программы «Жить здорово!» Елена Малышева назвала три диеты, которые оказались не только вредны, но и опасны для организма. К сожалению, они являются очень популярными среди тех, кто мечтает избавиться от лишних килограммов.

«Худшими диетами мира названы безглютеновая диета, диета Дюкана и кетодиета», — подчеркнула теледоктор.

Коллега Малышевой, врач Андрей Продеус дополнил, что кето — система питания с ограничением углеводов, — была разработана для лечения детей с эпилепсией. Большинству людей подобный рацион не подходит. Из-за избытка жиров повышается риск развития атеросклероза. Недостаток клетчатки способен привести к онкологии.

Фото: Кадр из телепередачи «Жить здорово!» (2023)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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