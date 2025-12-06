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Киноафиша Статьи «Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

6 декабря 2025 16:40 Проверено редакцией
«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

Но это только потому что его запечатали и не показали.

Фильм «Магическая битва: Казнь» продолжает будоражить фандом. Теперь благодаря нейросетям героев тайтла превратили в живых людей. И самые жаркие споры разгорелись вокруг нового героя – Наои Зенина.

Многие его недолюбливают, потому что персонаж не слишком-то уважительно относится к окружающим, особенно к женщинам и тем, кто слабее него. Но так уж вышло, что внешне он многим очень нравится. Даже тем, кто тотально осуждает его поведение.

«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

И вот что пишут про его ИИ-версию:

«Я не люблю Наою, нооо...🔥❤️».

Но есть и абсолютные фанаты, которые заявляют:

«Мой малыш Наоя чертовски хорош».

«Чосо на Тэхёна из BTS похож»: ИИ превратил фильм «Магическая битва. Казнь» в лайв-экшен – фанаты запали вовсе не на Годжо (видео)

Но абсолютным лидером, пожалуй, стал Чосо. Под видео масса комментариев сводится к эмодзи-сердечкам и крикам (их поддерживают тысячи лайков):

«Ааааа, Чосо😍😍😍».

Кто-то даже нашёл ему реальный прототип, сравнив с айдолом:

«Чосо на Тэхёна из BTS похож».

В общем, предлагаем не томить и самим взглянуть, что получилось. Глянули бы такую арку с живыми актёрами в кино?

Кстати, напоминаем, что 3-й сезон стартует 7 января 2026-го. А еще вполне вероятно, что в России первые 2 серии можно будет посмотреть в кинотеатрах уже с 13 декабря.

Ранее мы писали: «Магическая битва: Казнь»: узнали, стоит ли сидеть в кино до конца титров - сцена есть, но смысла мало

Фото: Кадр из аниме «Магическая битва»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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