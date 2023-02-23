Чопорные британцы пришли в ужас: без чего принцесса Диана не выходила на улицу

Принцессу Диану любили не только за способность сочувствовать и находить нужные слова, чтобы поддержать людей, но и за ее вполне обычный образ жизни. Несмотря на то, что она являлась матерью двух наследников престола и даже до замужества с Чарльзом принадлежала к знатному роду, ее увлечения были такими же, как и у простых граждан.

Голубоглазая блондинка ела фастфуд и могла даже пробежать босиком по траве, не заботясь о своем имидже. А самоирония всегда была частью ее повседневной жизни. Даже когда ее сестра положила в аккуратную сумочку вибратор, леди Ди отнеслась к этому с юмором. Она обнаружила игрушку в своем клатче после встречи с французским президентом, а позже ей необходимо было увидеться с музыкантом Полом Маккартни.

Поскольку оба визита прошли удачно, принцесса начала носить с собой вибратор в качестве талисмана. Особенно часто он был рядом во время приемов иностранных делегаций или волнительных поездок в другие страны.