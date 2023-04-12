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Члены семьи умирали один за другим: злой рок солиста «Песняров» Мулявина

12 апреля 2023 13:15
Члены семьи умирали один за другим: злой рок солиста «Песняров» Мулявина

Судьба сложилась трагически.

Владимир Мулявин, известный по выступлениям в ансамбле «Песняры», на самом деле долго шел к успеху. Однако, даже будучи известным, ему не удалось избежать тяжелой судьбы.

Началось все с его брата Валерия, который тоже участвовал в ансамбле. Летом 1973 года его обнаружили мертвым при загадочных обстоятельствах. Оказалось, во время игры в карты приятели что-то не поделили, а Валерий попал под горячую руку. Владимир тяжело переживал смерть брата и смог отвлечься лишь после женитьбы и рождения ребенка.

Однако в 1996 году умирает его сестра, а сам певец в 2002 году попадает в ДТП. Перелом позвоночника приковал Владимира к постели, и в 2003 году он скончался. Ужасно то, что его сын Владимир-младший тоже испытал тяжелый рок судьбы. Он попал в тюрьму, заступившись за подругу в драке. А после отбывания срока его уволили с работы, он пристрастился к алкоголю и наркотикам. В 2006 году он снова угодил за решетку, где скончался от продолжительного употребления запрещенных препаратов.

Фото: Кадры из фильма «Эта весёлая планета» (1973)
Светлана Христолюбова
Светлана Христолюбова
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