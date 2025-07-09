Читателям манги привет, остальным соболезнуем: «Монолог фармацевта» получит 3 сезон, но есть проблема — такая же как у «Поднятия уровня»

Фанаты «Монолога фармацевта» могут выдохнуть: 3 сезон официально подтверждён. Но радость омрачает одно «но» — ждать его придётся ну очень долго.

Портал Radiotimes прогнозирует премьеру лишь в 2027 году, и эта ситуация досадно напоминает историю с «Поднятием уровня в одиночку», чей новый сезон тоже заставляет зрителей нервно постукивать пальцами по столу.

Почему так медленно?

Качество против скорости. Обе анимационные студии — TOHO Animation («Монолог») и A-1 Pictures («Поднятие уровня») — известны скрупулёзной работой. Детализированные фоны, плавная анимация и верность исходному материалу требуют времени. Как шутят фанаты:

«Лучше долго, но как в 1 сезоне, чем быстро, но как в “Берсерке” 2016 года»

Загруженность студий. TOHO параллельно работает над «Магической битвой», а A-1 Pictures — над «Сагой о Винланде». Конвейер аниме не останавливается, но приоритеты диктуют расписание. Сюжетные сложности. В «Монологе» действие переносится за пределы дворца — значит, новый дизайн локаций, костюмов и даже переписывание культурных кодексов.

Есть ли свет в конце туннеля?

Да. Обе студии подтвердили, что проекты не заброшены — просто «выпекаются» медленно, как идеальный чизкейк. А пока можно пересматривать старые серии или открыть оригинальные манхвы да манги — тем более что в «Монологе» грядут новые земли, а в «Поднятии уровня» — ещё больше эпичных сражений Сон Джин Ву.

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