Читал с листка, но требовал денег: эти факты о Тихонове не принято афишировать

Картина «Семнадцать мгновений весны» стала одной из лучших военных лент в истории советского кинематографа. Поклонники считали, что добиться этого удалось благодаря великолепному Штирлицу в исполнении Вячеслава Тихонова. Но мало кто догадывается, что на площадке с актером работать было трудно.

Если режиссер Татьяна Лиознова сразу понимала, что фильм обретет успех, то артист был настроен скептически. Часто он приходил на площадку в плохом настроении, его приходилось долго настраивать на работу. Кроме того, постановщица была недовольна тем, что иногда Тихонов оказывался не готов к съемкам. Например, на момент работы над сценой разговора с пастором Шлагом актер не выучил текст. Лиозновой пришлось самой выходить из ситуации: она установила камеру таким образом, чтобы Вячеслава практически не было видно. Актер в это время зачитывал свой текст с листка.

Не гнушался Тихонов и спорами о гонорарах. За один съемочный день он получал около 75 рублей, что казалось ему копейками. Поэтому Вячеслав скрупулезно подсчитывал все рабочие часы и переработки.