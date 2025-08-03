«Чистейший мусор. Смотрел 4 раза»: Стивен Кинг обожает «кринжовый» ужастик c оценкой 3/10 — но признает, что это дрянь та еще

Оторваться от экрана невозможно — разве что для фейспалма.

Каждый, кто всерьез увлекается хоррором, знает: среди десятков классных фильмов ужасов обязательно найдется один чудовищный, нелепый, смехотворный, но зато любимый всей душой. И у Стивена Кинга, как выяснилось, такой тоже есть.

О своем любимом трэше с оценкой от зрителей в 30/100% на Rotten Tomatoes он рассказал с характерной самоиронией:

«Если вы любите ужастики, вы обязаны любить чистейший мусор. Это не упрек никому, просто вы превращаетесь в того самого человека, который смотрел “Атаку Крабов-Монстров” четыре раза».

Не потому, что это шедевр, а потому что… ну а как не посмотреть на крабов-убийц с телепатией, поедающих людей на научной экспедиции?

Фильм Роже Кормана 1957 года — черно-белое безумие, где гигантские крабы сначала отрывают людям головы, а потом используют их сознание, чтобы выманивать оставшихся в живых. Глупо, дешево, ужасно — и потрясающе весело.

Именно этот беззастенчивый трэш, по словам Кинга, дает хоррор-фанам ту самую прививку вкуса: мол, если ты не можешь получить удовольствие от абсолютной ерунды, то и настоящую жуть, возможно, не до конца поймешь.

Кинг честно признает, что фильм объективно дрянь:

«Ты понимаешь, насколько это ужасно, но все равно тебе это нравится. Это не значит, что ты не хочешь сделать что-то лучше».

И именно в этом — суть guilty pleasure: не в иронии, не в издевке, а в искреннем кайфе от того, насколько плохо — хорошо.

«Атака Крабов-Монстров» — не шедевр, а реликвия. И судя по признанию главного хоррор-писателя мира, именно такие фильмы нередко закладывают фундамент для великих историй. Кто знает, может, именно «Крабы» вдохновили короля ужасов на «Лангольеров»? Вполне в его стиле.

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