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Киноафиша Статьи Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)

Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)

27 июля 2025 07:58
Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)

Проверим, насколько вы внимательны к таким деталям.

Советские киношники виртуозно вплетали в сценарии товары, о которых зритель порой даже не догадывался. Так что этот тест мы решили посвятить продакт-плейсменту времен СССР.

Перед вами будет 5 кадров из легендарных кинолент. А ваша задача — вспомнить или хотя бы угадать, какой именно товар там рекламировали.

Где-то ответ будет очевиден, а где-то придётся включать режим Шерлока Холмса. Готовы? Вдруг окажется, что ваш любимый фильм — вообще одна большая рекламная пауза?

Ранее мы писали: У Чебурашки и зайца из «Ну, погоди» из общего не только уши: догадаетесь, что еще связывает героев?

Фото: Кадры из фильмов «Курьер» (1986), «Приключения Электроника» (1979)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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