Чипсы, паста или… самолеты? Угадайте, что рекламировали 5 популярных фильмов СССР (тест)

Советские киношники виртуозно вплетали в сценарии товары, о которых зритель порой даже не догадывался. Так что этот тест мы решили посвятить продакт-плейсменту времен СССР.

Перед вами будет 5 кадров из легендарных кинолент. А ваша задача — вспомнить или хотя бы угадать, какой именно товар там рекламировали.

Где-то ответ будет очевиден, а где-то придётся включать режим Шерлока Холмса. Готовы? Вдруг окажется, что ваш любимый фильм — вообще одна большая рекламная пауза?

Ранее мы писали: У Чебурашки и зайца из «Ну, погоди» из общего не только уши: догадаетесь, что еще связывает героев?