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Киноафиша Статьи Чиповская подразнила мужчин еле-еле прикрытым бюстом: от этого фото учащается пульс

Чиповская подразнила мужчин еле-еле прикрытым бюстом: от этого фото учащается пульс

1 июля 2023 16:45
Чиповская подразнила мужчин еле-еле прикрытым бюстом: от этого фото учащается пульс

Артистка не постеснялась смелого кадра.

Аня Чиповская славится своей эффектной внешностью. Миллионы поклонников осыпают ее комплиментами, а сама артистка привлекает внимание публики не только новыми проектами, но и весьма откровенными публикациями.

Так, в своем блоге звезда «Оттепели» поделилась снимком, сделанным во время отпуска. В кадре актриса, расположившись на шезлонге, позирует в бра без бретелек, которое едва прикрывает ее формы.

Подписчики знаменитости были шокированы откровенным кадром. В комментариях они не смогли скрыть своих восторгов. По их мнению, артистку можно смело назвать одной из самых красивых звезд России. Под публикацией подписчики оставили сотни комплиментов, признавшись в любви к знаменитости.

Чиповская подразнила мужчин еле-еле прикрытым бюстом: от этого фото учащается пульс

«Какая же вы красавица», «Безупречная», «Ты прекрасна», «Вы чудесная», — пишут пользователи сети в блоге актрисы.

Фото: Global Look Press, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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