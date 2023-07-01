Чиповская подразнила мужчин еле-еле прикрытым бюстом: от этого фото учащается пульс

Аня Чиповская славится своей эффектной внешностью. Миллионы поклонников осыпают ее комплиментами, а сама артистка привлекает внимание публики не только новыми проектами, но и весьма откровенными публикациями.

Так, в своем блоге звезда «Оттепели» поделилась снимком, сделанным во время отпуска. В кадре актриса, расположившись на шезлонге, позирует в бра без бретелек, которое едва прикрывает ее формы.

Подписчики знаменитости были шокированы откровенным кадром. В комментариях они не смогли скрыть своих восторгов. По их мнению, артистку можно смело назвать одной из самых красивых звезд России. Под публикацией подписчики оставили сотни комплиментов, признавшись в любви к знаменитости.