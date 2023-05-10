Чиновники против деревенских жителей: за кадром картины «Любовь и голуби» шла «война»

Страсти по ту сторону экрана тоже кипели нешуточные.

Владимиру Меньшову пришлось приложить немало усилий, чтобы картина «Любовь и голуби» все-таки увидела свет. Чиновники из Госкино постоянно находили недочеты, а самого Меньшова даже отстранили от производства. Что им не понравилось?

В ведомстве сочли, что картина показывают советскую деревню с негативной стороны и потешается над деревенскими жителями. В качестве примера там приводили речь персонажей, например, фразу «Людк, а Людк, глянь, че делается!». После таких выражений Надюхи чиновники почти впадали в ступор и требовали переписать сценарий литературным языком.

Другим раздражителем для чиновников стал алкоголь. Они упрекали Меньшова в том, что он в разгар сухого закона в СССР пропагандирует пьянство. Меньшов отказался убирать «алкогольные» сцены из фильма, за что был отстранен от монтажа.

Смонтированный другим человеком материал был беззубым и фальшивым. Меньшова вернули, но предупредили: со спиртным придется что-то делать. В результате Меньшов вырезал 7 сцен.

Среди них оказался и сон Кузякина, в котором Василий видит себя в баре с алкогольным коктейлем и гаванской сигарой в компании Раисы Захаровны. Также пришлось избавиться от песен «Деревенька» и «Возвращайся домой, мужик» из-за их якобы аморального текста.

О таких изменениях сожалела вся съемочная группа, включая композиторов, но такова была цена компромисса.