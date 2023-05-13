Чиновники потребовали «воскресить» Бубу Касторского: не поверите, в чем причина

Вмешательство чиновников из Госкино в съемки различных фильмов ни для кого не было секретом. Они могли вносить изменения в сценарий, урезать реплики персонажей и даже запрещать уже снятые картины. Поэтому режиссеры, актеры и даже зрители не сильно жаловали дотошных бюрократов. Тем не менее иногда служащие прислушивались к мнению публику.

Так произошло и с трилогией «Неуловимые мстители». Во второй части Буба Касторский погиб, из-за чего многие поклонники кинофраншизы были сильно огорчены. Чиновники опасались, что без такого яркого персонажа третий фильм будет менее успешным в прокате. По этой причине они и задумали вернуть героя в картину.

Для этой цели Бубу даже добавили в сценарий. Но Борис Сичкин отказался от работы, посчитав свою роль незначительной и слабой. Поэтому зрители так и не увидели любимого персонажа в третьей части культовой трилогии.