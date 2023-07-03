Чиновники отказывались смотреть на Мордюкову в кино: вот кем ее планировали заменить

Леонид Гайдай и Нонна Мордюкова никогда особо не ладили. Но это не помешало режиссеру утвердить актрису на роль управдома в комедии «Бриллиантовая рука». Ему даже пришлось отстаивать ее кандидатуру, потому что чиновники выступали против артистки.

Худсовет нелестно отзывался о Мордюковой. После ее проб звучали фразы: «жирно играет», «монотонно», «одержимая пошлость». Леонид Иович был с этим в корне не согласен, но пошел на уступки.

Режиссер пригласил на прослушивание яркую и харизматичную Нину Агапову, которая прославилась благодаря картине «Щит и меч». Чиновникам показалась любопытной ее кандидатура, однако кинопробы актриса провалила. Тогда в худсовете поняли, что идеальная управдом Плющ — только Мордюкова. Гайдай ликовал, и режиссерское чутье его не подвело. Героиня получилась такой же колоритной, как и главные персонажи.

С Агаповой Гайдаю тоже довелось поработать. Он снял ее в экранизации «12 стульев» в роли солистки театра «Колумб».