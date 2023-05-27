Чиновники были в ужасе: фильм с Гурченко запретили к показу на четверть века

Карьера Людмилы Гурченко началась с культовой комедии «Карнавальная ночь». Это было не единственное сотрудничество актрисы и режиссера Эльдара Рязанова. Позднее она снялась в его мелодраме «Вокзал для двоих», но до этого артистка появилась еще в одной ленте мэтра.

В начале 60-х Рязанов выпустил сатирическую комедию «Человек ниоткуда» с Сергеем Юрским в главной роли. Сюжет рассказывает о дикаре из фантастического племени. Он оказывается в Москве, где его ждут невероятные приключения.

Проект получился слишком смелым и вызывающим по тем временам. Картина иронично изобличала многие грехи и несовершенства советского общества. И это в преддверии космических успехов и подъема экономики! В итоге шокированные чиновники запретили этот фильм аж на 25 лет.

Не спасли ленту ни авторитет Рязанова, ни сильный актерский состав. Кроме Юрского в фильме появилась упомянутая Гурченко, а также Анатолий Папанов и Юрий Яковлев. Лента вышла на экраны лишь в 1988 году, когда творцы получили максимум свободы.