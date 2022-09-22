Чьим голосом говорил Электроник в фильме? Ее узнают все фанаты «Гарри Поттера»

«Приключения Электроника» 1980 года стали одним из самых популярных детских фильмов за всю историю кинематографа СССР. Неудивительно, что планы по продолжению или ремейку картины появляются до сих пор. Тем более, что и исполнители главных ролей — братья Торсуевы — не прочь повторить героев.

Но мало кто из поклонников ленты догадывался, что за Сыроежкина и Электроника «говорили» не эти же актеры. Дело в том, что, когда все сцены были отсняты, а команда приступила к озвучке, у Торсуевых начал ломаться голос. При этом режиссер Константин Бромберг хотел, чтобы у «близнецов» были разные тембры. Поэтому на озвучку пригласили женщин.

Сыроежкина дублировала актриса Ирина Гришина, а робота — мастер дубляжа Надежда Подъяпольская. Последней было уже около 40 лет, когда ей пришлось озвучивать мальчика-подростка. Ее голос могут узнать и современные зрители, ведь она подарила его сразу двум персонажам из серии фильмов о Гарри Поттере — Полной Даме и Помоне Стебль, главе Пуффендуя и преподавателю травологии.