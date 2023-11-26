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Киноафиша Статьи «Чей туфля?»: угадайте популярные советские фильмы по одной цитате (тест)

«Чей туфля?»: угадайте популярные советские фильмы по одной цитате (тест)

26 ноября 2023 21:30
«Чей туфля?»: угадайте популярные советские фильмы по одной цитате (тест)

Эти фразы знает каждый.

Советское кино любят за ярких персонажей, запоминающиеся сюжеты и, конечно, за крылатые фразы, которые есть в каждом фильме. Легендарное «Людк, а Людк» или «Танцуют все!» давно стало частью культурного кода россиян: по ним опознают «своих».

Цитаты из кинолент СССР ушли в народ много десятилетий назад. Выражения остались, а вот некоторые картины забылись — не каждый сможет связать афоризм с произведением, в котором оно появилось.

Проверьте, насколько хорошо знаете советское кино вы. Отгадайте 10 фильмов по ярким цитатам. Чтобы было чуть легче сориентироваться, в тесте даже предложены варианты: можно не вспоминать точное название, а выбрать одно из четырех.

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Фото: Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов» (1987)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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