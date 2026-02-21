«Чей туфля?»: если ответите на этот и еще 4 вопроса – вы точно знаток кино СССР (сложный тест по цитатам)

Есть фильмы, которые мы смотрели ещё в детстве по телевизору, потом пересматривали на кассетах, а теперь включаем детям, потому что это уже классика. Советское кино давно разошлось на цитаты, и порой мы даже не замечаем, как в разговоре вставляем фразу-другую.

Но одно дело просто знать парочку крылатых выражений, и совсем другое – вспомнить, кто именно это сказал и при каких обстоятельствах. Тут уже нужна хорошая память и любовь к деталям.

Мы собрали самые знаменитые фразы из золотого фонда советской киноклассики. Казалось бы, все они на слуху, но пройти этот тест без ошибок смогут только те, кто вырос на классике и помнит каждую сцену. Проверим, вы ли это?