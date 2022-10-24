Четыре жены и трудный ребенок: как живет ведущий «Времечка» после гибели дочери

В 2019 году стало известно о гибели дочери известного телеведущего Льва Новоженова. Александре было 37 лет, и она долго жила в США, где работала искусствоведом. В прессе тут же предположили, что женщина боролась с онкологическим заболеванием, но эти слухи развеял сам Новоженов, честно рассказавшей о самоубийстве дочери. По его словам, он никак не мог повлиять на наследницу, ведь их отношения разладились очень давно.

Дочка родилась в четвертом браке ведущего передачи «Времечко». Первый раз он женился еще в молодости, но после очередной крупной ссоры оформил развод и нашел утешение в союзе с психологом. Во втором браке у него родился сын Игорь. Его воспитанием Лев почти не занимался, так как бывшая жена вскоре перебралась в США.

Третьей супругой Новоженова стал женщина по имени Лора, с которой он прожил шесть лет. А в начале 80-х годов он встретил журналистку Марину, которая родила ему дочь Александру и помогала в карьере. Наследница пары стала специалистом по изобразительному искусству и переехала в Чикаго, получив грант на обучение и работу. Новоженов никогда не рассказывал, что подтолкнуло его дочь к тому, чтобы свести счеты с жизнью. Уже после ее гибели он помог выпустить собрание работ Александры.

Сейчас 76-летний телеведущий вместе с женой воспитывают внучку Иду. Они живут в Израиле. Новоженов признавался, что не может справиться с трудным характером ребенка, который остался без матери. Девочка-подросток хамит и грубит бабушке и дедушке, требует денег и не хочет выбирать будущую профессию, пишет «СтарХит».