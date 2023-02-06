Четыре Ларисы Долиной в обхвате: гляньте, по какой певице американцы сходят с ума

Мода на «плюс-сайз» постепенно завоевывает мир. Так, сегодня одной из самых популярных певиц в США считается Лиззо, которая покорила публику не только своим мощным голосом, но также экстравагантным внешним видом и крупными габаритами.

Российские слушатели сравнили артистку с Ларисой Долиной, но они имели в виду лишь выдающийся джазовый вокал. Внешне артистки — полные противоположности друг другу, ведь в одной Лиззо уместятся по меньшей мере четыре Долиных.

Но что касается своих пышных форм, то певица принимает себя такой, какая она есть. Лиззо называет свое тело «чертовски красивым» и считает его идеальным с любых ракурсов. Такая уверенность в себе, безусловно, подкупает многомиллионную армию ее поклонников.

На счету 34-летней артистки уже 3 премии «Грэмми», одна из которых за композицию About Damn Time. Успех пришел к Лиззо после выхода альбома Cuz I Love You, покорившего слушателей. Вскоре последовал головокружительный карьерный взлет, и артистка завоевала любовь всей Америки.